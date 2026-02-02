60 ülkede bebek maması satan marka ürünlerini acilen geri topladı
Bebek sağlığı için eşik değerler değişti, dev markalar düğmeye bastı. Çok bilinen iki bebek mama markası yetkililerin uyarısı sonrası ürünlerini geri çağırmaya başladı.
Son dönemde artan zehirlenmeler ve yiyecek içeceklerdeki değerler, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Hem sağlık örgütleri hem de diğer yetkili merciler, yapılan inceleme sonucunda markalara uyarıda bulunuyor veya cezalar kesiyor.
Dünyada 60’dan fazla ülkede satılan iki çok bilinen bebek maması için de uyarı yapıldı. Marka, yapılan incelemelerin ardından ürünlerini marketlerden toplamaya başladı.
Fransa’da Tarım Bakanlığı’nın bebek mamalarına yönelik denetimleri, küresel çapta bir geri çağırma operasyonuna dönüştü. Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, hükümetin sereulid toksini için izin verilen üst sınırı düşürmesi üzerine çok sayıda ülkede satışını yaptıkları ürünleri piyasadan çekme kararı aldı.
LİMİTLER NEDEN DEĞİŞTİ?
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) tavsiyelerini dikkate alan Fransız hükümeti, daha önce kilogram başına 0,03 mikrogram olan sereulid toksini kabul eşiğini, 0,014 mikrograma indirdi. Bu "yarı yarıya" yapılan sıkılaştırma, daha önce güvenli sayılan bazı partilerin yeni standartların dışında kalmasına neden oldu.