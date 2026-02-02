60 ülkede bebek maması satan marka ürünlerini acilen geri topladı

LİMİTLER NEDEN DEĞİŞTİ?

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) tavsiyelerini dikkate alan Fransız hükümeti, daha önce kilogram başına 0,03 mikrogram olan sereulid toksini kabul eşiğini, 0,014 mikrograma indirdi. Bu "yarı yarıya" yapılan sıkılaştırma, daha önce güvenli sayılan bazı partilerin yeni standartların dışında kalmasına neden oldu.