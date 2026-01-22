600 milyar dolar barajı aşıldı: 2026’nın en değerli markaları belli oldu!
2025 geride kalırken 2026’da en değerli markalar listesi yeniden şekilleniyor. Teknoloji devi Apple ilk sıraları bırakmazken, 2026’nın en değerli markalarına da damga vurdu. İşte dünyanın en değerli markaları.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global 500 - 2026" raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda Apple listeye damga vururken, yapay zeka ve yazılım gelişmeleri bu başarıda başrol oldu. Teknoloji devi Apple, marka değerini bir önceki yıla göre artırarak 607,6 milyar dolar ile dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Apple’ı, yapay zeka ve yazılım atağıyla değerini 565,3 milyar dolara çıkaran Microsoft ve 433,1 milyar dolarla Google takip etti.
Listenin en dikkat çeken tırmanışını ise Nvidia gerçekleştirdi. Yarı iletken dünyasının hakimi, 184,3 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli 5. markası konumuna yükselerek teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirdi.
TESLA’DA ŞOK DÜŞÜŞ
Öte yandan raporun en çarpıcı verilerinden biri otomotiv devi Tesla cephesinden geldi. Tesla, marka değerinde yaşadığı %35,8’lik kayıpla yılın en büyük düşüşünü yaşayan markalar arasında yer aldı. Öte yandan, İngiliz finansal teknoloji (fintech) girişimi Revolut, değerini %239 artırarak küresel ölçekte en hızlı büyüyen marka olmayı başardı.
TÜRKİYE İLK 50’DE YOK
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk markalarının bu yıl da ilk 500’e giremediğini belirtti. Listenin son sırasındaki markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, en değerli Türk markası ile küresel eşik arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekti. İlgüner, "Ülkeler markaları ile zenginleşiyor, Türkiye'nin de markalaşmayı stratejik bir öncelik haline getirmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.