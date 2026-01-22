600 milyar dolar barajı aşıldı: 2026’nın en değerli markaları belli oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global 500 - 2026" raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda Apple listeye damga vururken, yapay zeka ve yazılım gelişmeleri bu başarıda başrol oldu. Teknoloji devi Apple, marka değerini bir önceki yıla göre artırarak 607,6 milyar dolar ile dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Apple’ı, yapay zeka ve yazılım atağıyla değerini 565,3 milyar dolara çıkaran Microsoft ve 433,1 milyar dolarla Google takip etti.