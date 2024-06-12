67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi
El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha ediliyor.
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 3 ton kokain ele geçirildi.
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Ele geçirilen yaklaşık kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.
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Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.
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