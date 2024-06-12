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67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi

El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.

67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi - Sayfa 1

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha ediliyor.

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67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi - Sayfa 2

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 3 ton kokain ele geçirildi.

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67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi - Sayfa 3

Ele geçirilen yaklaşık kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.

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67.5 milyon dolarlık uyuşturucu böyle imha edildi - Sayfa 4

Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.

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