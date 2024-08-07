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  4. 7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.639,15

Satış: 2.642,41

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,222.64

Satış: 4,320.340

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7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,418.89

Satış: 8,640.69

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,495.00

Satış: 17,759.00

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7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 42,226.43

Satış: 43,203.44

Ata altın fiyatı

Alış: 17,418.40

Satış: 17,862.71

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7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,890.57

Satış: 17,228.53

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,406.91

Satış: 2,409.88

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