7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Ağustos) ne kadar oldu? 7 Ağustos 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Ağustos çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.639,15
Satış: 2.642,41
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,222.64
Satış: 4,320.340
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,418.89
Satış: 8,640.69
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,495.00
Satış: 17,759.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 42,226.43
Satış: 43,203.44
Ata altın fiyatı
Alış: 17,418.40
Satış: 17,862.71
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,890.57
Satış: 17,228.53
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,406.91
Satış: 2,409.88
4 | 6