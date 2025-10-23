7 il için sarı kodlu uyarı verildi: Sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van’ın sağanak, batı kesimlerin gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı