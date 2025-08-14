7 ilçe hariç tüm İstanbul etkilenecek! 32 ilçe için saat verildi, uyarı yapıldı: Önlem alın!
İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanı ilgilendiren uyarı BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından saat verilerek yapıldı. Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi hariç İstanbul'un 32 ilçesinde etkili olacak elektrik kesintilerinin detayları açıklandı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) bakım, onarım, altyapı çalışmaları kapsamında 32 ilçede elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. 15 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek olan planlı kesintilerin hangi saatlerde hangi mahallelerde gerçekleştirileceği açıklandı.
İşte 15 Ağustos BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri...
