7 kişi hayatını kaybetmişti: KKTC’deki gemi ne oldu da alabora oldu? Uzman isim açıkladı

Katamaranlar, birbirine paralel iki gövdenin birleştirilmesiyle oluşan yapıları sayesinde normal teknelere göre daha dengeli ve deniz mukavemeti yüksek deniz araçlarıdır. Ancak kazaya tanıklık edenlerin ifadelerine göre gemi, ön burnundan su almaya başladıktan sonra hızla yan yatıp alabora oldu. Bazı görgü tanıkları, su alma esnasında geminin ön taraftan ikiye ayrıldığına dair iddialarda bulundu. Bu iddialar, olayın yapısal bir hasar ya da teknik bir arıza sonucu çok hızlı geliştiği ihtimalini güçlendiriyor.