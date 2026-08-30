7 kişi hayatını kaybetmişti: KKTC’deki gemi ne oldu da alabora oldu? Uzman isim açıkladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden, 267 kişiyi (259 yolcu ve 8 mürettebat) taşıyan gemi, alabora oldu. Can kayıplarının olması en üzücü durum. Peki ne oldu da gemi birden sular altında kaldı? Uzman isim değerlendirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden, 267 kişiyi (259 yolcu ve 8 mürettebat) taşıyan özel bir firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu.
Girne Limanı'na yaklaşık 7-8 kilometre mesafede yaşanan hadisede, maalesef can kayıplarının olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in açıklamasına göre elzem kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi ise sağ kurtarıldı. Kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları ise hem havadan helikopterlerle hem de denizden Sahil Güvenlik botları, askeri gemiler ve sivil teknelerin katılımıyla aralıksız sürüyor. Peki bu trajedi neden yaşandı? Denizcilik uzmanları önemli noktalara değinerek değerlendirdi.
Hürriyet.com.tr'den İsmail Sarı’nın haberine göre, batan geminin fiberglastan üretilmiş, katamaran tipi bir yolcu gemisi olduğu ve yolcu taşımacılığında kullanıldığı biliniyor.
Katamaranlar, birbirine paralel iki gövdenin birleştirilmesiyle oluşan yapıları sayesinde normal teknelere göre daha dengeli ve deniz mukavemeti yüksek deniz araçlarıdır. Ancak kazaya tanıklık edenlerin ifadelerine göre gemi, ön burnundan su almaya başladıktan sonra hızla yan yatıp alabora oldu. Bazı görgü tanıkları, su alma esnasında geminin ön taraftan ikiye ayrıldığına dair iddialarda bulundu. Bu iddialar, olayın yapısal bir hasar ya da teknik bir arıza sonucu çok hızlı geliştiği ihtimalini güçlendiriyor.