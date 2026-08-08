7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu
Türkiye, ulaşımda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Hızlı tren projeleriyle ulaşım sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı için önemli gelişmeler paylaşıldı.
Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağı genişlemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'yi bu ağa bağlayacak Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesindeki son durumu paylaştı.
Bakanın açıklamasına göre, mevcut durumda 7 saati bulan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi, proje tamamlandığında 1 saat 45 dakikaya inecek. Bu, Kayseri ve çevresindeki iller için ulaşımda büyük bir değişim demek.
Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, yapım çalışmaları şu an yüzde 53 seviyesine ulaşmış durumda.