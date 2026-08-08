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7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu

Türkiye, ulaşımda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Hızlı tren projeleriyle ulaşım sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı için önemli gelişmeler paylaşıldı.

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7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağı genişlemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'yi bu ağa bağlayacak Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesindeki son durumu paylaştı. 

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7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu - Sayfa 2

Bakanın açıklamasına göre, mevcut durumda 7 saati bulan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi, proje tamamlandığında 1 saat 45 dakikaya inecek. Bu, Kayseri ve çevresindeki iller için ulaşımda büyük bir değişim demek.

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7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu - Sayfa 3

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, yapım çalışmaları şu an yüzde 53 seviyesine ulaşmış durumda. 

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7 saatlik yol 2 saate düşecek: Tarih belli oldu - Sayfa 4

Yani hattın yarısından fazlası tamamlanmış. 142 kilometre uzunluğunda olacak bu yeni hat, çift hatlı olarak inşa ediliyor ve sadece yolcu değil, yük taşımacılığı için de kullanılacak. 

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