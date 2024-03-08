7'den büyük deprem her zaman olabilir demişti: Prof. Dr. Özden'den Güney Marmara yapı stoku uyarısı! Geçtiğimiz günlerde Güney Marmara için 7'den büyük bir depremin her zaman olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Süha Özden'den bir uyarı da yapı stoku için geldi. Özden bölgedeki şehirlerin zemini genel olarak güçlü olmadığı için kentsel dönüşümün hızlanması ve yapı stokunun yenilenmesinde yeni araştırmalar yapılması uyarısında bulundu.

Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova, yüzyıllardır şiddetli depremler üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı kolunun güneyinde yer alıyor. 1 | 10

Tamamı birinci derece deprem kuşağında olan 4 ilde aktif fayların üretebileceği depremlerle ilgili bilimsel araştırmalar yürütülürken, bazı şehirlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyeler tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. 2 | 10

Bursa'da 14 bölgede yürütülen kentsel dönüşümün en büyüğü, 420 dönüm alanda Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. 2 bin 300 konutun yüzde 80'den fazlasının yıkımı yapılan Akpınar'da yeni binalar yükseliyor. 3 | 10