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  4. 8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ağustos) ne kadar oldu? 8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ağustos perşembe altın fiyatları…

8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.632,08

Satış: 2.635,33

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,211.32

Satış: 4,308.77

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8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,396.33

Satış: 8,617.54

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,708.00

Satış: 17,718.00

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8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 42,113.25

Satış: 43,087.71

Ata altın fiyatı

Alış: 17,371.71

Satış: 17,814.86

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8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,845.30

Satış: 17,182.38

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,400.46

Satış: 2,403.42

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