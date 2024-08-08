8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ağustos) ne kadar oldu? 8 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ağustos perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.632,08
Satış: 2.635,33
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,211.32
Satış: 4,308.77
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,396.33
Satış: 8,617.54
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,708.00
Satış: 17,718.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 42,113.25
Satış: 43,087.71
Ata altın fiyatı
Alış: 17,371.71
Satış: 17,814.86
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,845.30
Satış: 17,182.38
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,400.46
Satış: 2,403.42
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