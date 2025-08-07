8 Ağustos için saat verildi! İstanbullular dikkat: Sizin mahallenizde etkilenecek mi?
İstanbul'da 8 Ağustos cuma günü planlı elektrik kesintileri kapsamında AYEDAŞ ve BEDAŞ son duyurularını yaparak vatandaşları uyardı. Vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, cuma elektrik kesintileri" sorularının yanıtını aramaya başladı.
İstanbul’un iki yakasında elektrik kesintisi uyarısı geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Avrupa Yakası’nda 21 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası’nda 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin, bazı bölgelerde saatlerce süreceği belirtildi.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 8 Ağustos tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...