8 il için sarı alarm! Meteoroloji'den saatli kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, 6 Eylül 2025 cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün 6 bölgede yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışın, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.