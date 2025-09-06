8 il için sarı alarm! Meteoroloji'den saatli kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.