8 il için sarı kodlu uyarı verildi! Sağanak yağış ve kar hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı