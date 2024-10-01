8 km'lik gizemli kanal: 'Aylardır peşindeyiz, havuz açtık deseler rekorlar kitabına girerler'

Bu kanalın akılla, mantıkla izah edilebilir bir durumu yok. Mera arazisinin tam ortasından bir kanal geçiyor ama kime ait olduğunu bilinmiyor. Ne mera biliyor ne DSİ ben açtım diyor ne de başka bir kurum. Bu kanal kime ait, uzaylılara mı ait. Bu kadar basit bir şeyin izahı yapılamaz mı? Aylardır peşindeyiz ama bu kanalı kimin açtığı halen meçhul. Resmi olarak kimse bunu üstlenmedi. Tarım il müdürlüğüne gidiyoruz, 'Bize ait değil' diyorlar. 'Ortadan bir kanal açılmış, bu mera arazisine zarar veriyor' diyoruz, 'Bize bir zarar vermiyor' deniliyor. Bu arazi sağlı ve sollu olarak il tarım ve orman müdürüne ait olsaydı ve ortasından bir kanal geçirilseydi kıyameti koparırdı. Devlete ve millete ait olunca, milletin hayvanlarının beslenmesi için olunca kimsenin umuru duymuyor. Kamu kurumları devlete ve millete gelecek zararda hiç umursamıyorlar."