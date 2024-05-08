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8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 8 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 8 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

7 Mayıs salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

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8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

İşte 8 Mayıs 2024 çarşamba güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 42.65TL/L

Motorin Fiyatı: 40.17 TL/L

LPG fiyatı: 20.97 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 42.56 TL/L

Motorin fiyatı: 40.10 TL/L

LPG fiyatı: 20.43 TL/L

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8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Ankara

Benzin Fiyatı: 43.54 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.09 TL/L

LPG fiyatı: 20.87 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 43.79 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.34  TL/L

LPG fiyatı: 20.51 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 44.22 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.75 TL/L

LPG fiyatı: 20.74 TL/L

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