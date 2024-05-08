8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

7 Mayıs salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.