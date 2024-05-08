8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
8 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 8 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 8 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
8 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
7 Mayıs salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
İşte 8 Mayıs 2024 çarşamba güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 42.65TL/L
Motorin Fiyatı: 40.17 TL/L
LPG fiyatı: 20.97 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 42.56 TL/L
Motorin fiyatı: 40.10 TL/L
LPG fiyatı: 20.43 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 43.54 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.09 TL/L
LPG fiyatı: 20.87 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 43.79 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.34 TL/L
LPG fiyatı: 20.51 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 44.22 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.75 TL/L
LPG fiyatı: 20.74 TL/L