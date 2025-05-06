8 Mayıs'a hazırlıksız yakalanmayın! Tam saat verildi: Küçükçekmece, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kadıköy
İstanbul'un 29 ilçesinde oturan vatandaşları ilgilendiren uyarıları AYEDAŞ ve BEDAŞ peş peşe yaptı. 8 Mayıs günü birçok mahallede yaşanacak elektrik kesintileri nedeniyle önlem alınması gerektiği duyuruldu. Birçok vatandaş "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, Ayedaş elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek" sorularına yanıt aramaya başladı.
Türkiye’nin iki büyük elektrik dağıtım şirketi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 8 Mayıs Perşembe günü İstanbul genelinde planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulayacaklarını duyurdu. Avrupa Yakası’nda 21, Anadolu Yakası’nda 8 ilçeyi kapsayacak kesintiler, resmi planlı kesinti listelerinde yayımlandı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 8 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...