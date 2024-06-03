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  4. 8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor

8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor

İskenderun'da kıyıya vuran 12 metre uzunluğundaki yavru balinanın iskeleti, su altı müzesinde sergilenmeye başlandı.

8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor - Sayfa 1

Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı olan illerinden Hatay, su altı ve su üstü canlı çeşitliliğiyle birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. 

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8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor - Sayfa 2

Bölgedeki su altı zenginliğini gözler önüne sermek isteyen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından su altı müzesinin açılışı geçtiğimizde günlerde gerçekleştirilmişti.

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8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor - Sayfa 3

Birçok hayvanın iskeletinin sergilendiği müzede görenlerin ilgisini çeken ise 8 Ocak 2016 tarihinde İskenderun Körfezi’nde kıyıya vuran 12 metre uzunluğundaki balina yavrusunun iskeleti oldu.

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8 yıl önce kıyıya vurmuştu: 12 metrelik balinanın iskeleti sergileniyor - Sayfa 4

Deprem sonrası bölgenin ayağa kalkması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci şunları kaydetti:

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