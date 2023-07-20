80 milyon liralık sahte altın ele geçirildi
İstanbul Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
İstanbul emniyeti tarafından Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Verilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik
yürütülen çalışmalarda, Fatih'te ayarı ile oynanmış altınların Türkiye genelinde kuyumculara satılmaya çalışıldığı belirlendi.
Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi.
M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherlere yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şeklini verdikleri tespit edildi.