8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi
Kamçatka'daki deprem tarihin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki bu deprem Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi ne kadr etkileyebileceğine dair oran verdi, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.
Rusya'nın doğusunda üç kıtanın kesişim noktasında meydana gelen deprem, dünyayı alarm durumuna geçirdi.
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8,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Depremin büyüklüğü, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslandığında 32 kat daha güçlüydü.
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