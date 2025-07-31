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  4. 8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi

8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi

Kamçatka'daki deprem tarihin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki bu deprem Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi ne kadr etkileyebileceğine dair oran verdi, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.

8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi - Sayfa 1

Rusya'nın doğusunda üç kıtanın kesişim noktasında meydana gelen deprem, dünyayı alarm durumuna geçirdi.

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8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi - Sayfa 2

8,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Depremin büyüklüğü, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslandığında 32 kat daha güçlüydü.

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8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi - Sayfa 3

Deprem bölgesi ve çevresinde uzun süre 7,8 - 8 büyüklüğüne varan artçılar bekleniyor.

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8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan net oran verdi - Sayfa 4

KOMŞU FAYLARI DA TETİKLER Mİ?

Jeofizik uzmanlarına göre böyle büyük bir deprem, komşu fayları da tetikleyebilir.

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