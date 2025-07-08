9 Temmuz için uyarı geldi, saat verildi: Avcılar, Esenyurt, Kadıköy, Şişli, Tuzla, Beykoz, Esenler
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarısı AYEDAŞ ve BEDAŞ yaptı. Kesinti uyarılarının ardından vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek, çarşamba elektrik kesintisi" sorularına yanıt aramaya başladı.
9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri Avrupa yakasında 24, Anadolu yakasında ise 8 ilçede uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları kapsamında kesintilerin saatlerini ve etkilenecek mahalleleri detaylı şekilde duyurdu.
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 9 Temmuz tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…