Trump emri verdi, 75 ülke için kapılar kapatıldı: 21 Ocak’ta yürürlüğe giriyor!
Son dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD, göçmen vizeleri için radikal karar aldı. Toplam 75 ülke için kapılar kapatıldı. İşte Trump yönetiminin kara listeye aldığı ülkeler…
Dünya, 2026’ya gerilimli başladı. İran - ABD arasında tartışmalar hararetlenirken, geçtiğimiz haftalarda Green Card’lı bir göçmenin cinayet işlemesinin ardından program süresiz olarak durdurulmuştu. Şimdi ise ABD, tam 75 ülke için göçmen vizelerini kara listeye aldı. Peki hangi ülkeler için vize yasağı getirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı flaş açıklamada, aralarında müttefiklerin ve rakiplerin de bulunduğu 75 ülkeden yapılacak göçmen vizesi başvurularının dondurulduğunu duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, bu ülkelerden gelen göçmenlerin gelecekte ABD kamu yardımlarına (sosyal yardımlara) "kabul edilemez oranlarda" ihtiyaç duyma potansiyeli gösterildi.
CNBC’nin aktardıklarına göre 21 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan bu kısıtlama, göçmen vizelerini kapsıyor ancak turist vizelerini etkilemiyor. Karar, ABD'nin yeni göçmenlerin "Amerikan halkının refahından pay almayacağını garanti altına alana kadar" yürürlükte kalacak.