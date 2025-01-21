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  4. ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı

ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nda yemin ederek resmen göreve başladı. Trump'ın yemin töreninde yaşananlar Amerika'da gündem oldu.

ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı - Sayfa 1

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemine resmen başladı. Trump, Kongre'de düzenlenen törende yemin etti. 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın yemin töreninin ardından top atışı yapıldı. Trump, ABD'nin ilk hükümlü başkanı oldu.

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ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı - Sayfa 2

4 yıl aranın ardından göreve dönen Trump'ın yemin töreninde elini İncil'e basmadığı anlar dikkat çekti.

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ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı - Sayfa 3

Trump, başkanlık yeminini ederken eski başkan Abraham Lincoln'ün İncil'ini kullandı.

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ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı - Sayfa 4

Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu.

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