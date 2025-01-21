ABD bunu konuşuyor! Yemin töreninde şaşırtan anlar: Trump sağ elini kaldırdı ama İncil'e el basmadı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nda yemin ederek resmen göreve başladı. Trump'ın yemin töreninde yaşananlar Amerika'da gündem oldu.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemine resmen başladı. Trump, Kongre'de düzenlenen törende yemin etti. 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın yemin töreninin ardından top atışı yapıldı. Trump, ABD'nin ilk hükümlü başkanı oldu.
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4 yıl aranın ardından göreve dönen Trump'ın yemin töreninde elini İncil'e basmadığı anlar dikkat çekti.
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