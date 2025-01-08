ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi
ABD'nin California eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu. Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'taki Pacific Palisades bölgesinde başlayarak evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçrayan orman yangınıyla mücadele sürüyor.
California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre alevler şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi.
Alevler çok sayıda Hollywood filminin çekildiği ünlü Palisades Charter Lisesi ve yakınındaki ilkokula da sıçradı. Bazı okullarda eğitime ara verildi.