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  4. ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi

ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu. Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi - Sayfa 1

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'taki Pacific Palisades bölgesinde başlayarak evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçrayan orman yangınıyla mücadele sürüyor.

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ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi - Sayfa 2

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre alevler şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi.

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ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi - Sayfa 3

Alevler çok sayıda Hollywood filminin çekildiği ünlü Palisades Charter Lisesi ve yakınındaki ilkokula da sıçradı. Bazı okullarda eğitime ara verildi.

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ABD cehennemi yaşıyor: OHAL ilan edildi, ünlülerin de olduğu 30 bin kişi tahliye edildi - Sayfa 4

California Valisi Gavin Newsom düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç değil, birçok yapı çoktan yıkıldı ve yangın hala büyüyor" ifadelerini kullandı.

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