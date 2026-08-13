ABD savaş gemisinde 5 bin kişilik kriz: Askerlerin ilginç tepkisi dünya gündeminde
Adı İran saldırısında da anılan ABD'nin Orta Doğu'daki uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da kriz çıktı. O anlar, dünya basınında yankı uyandırdı.
Orta Doğu'da İran ile artan gerilim nedeniyle görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da; iddialara göre, sürekli uzayan görev süreleri ve zorlu yaşam koşulları, yaklaşık 5 bin personeli kelimenin tam anlamıyla tükenme noktasına getirdi.
Hatta bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu söyleniyor. Bu, modern dönemde bir uçak gemisi için pek de alışılmadık, hatta sarsıcı bir durum.
Trthaber’in aktardığına göre Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan ve normal şartlarda mayıs ayında geri dönmesi planlanan USS Abraham Lincoln'ın görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı. Ayrıca geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği de kaydedildi.