ABD seçimleri canlı izle: Donald Trump ve Kamala Harris için tarihi gün!
Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçimi için beklenen gün geldi. Bir yanda Donald Trump, diğer yanda Kamala Harris için bugün tarihi bir gün. ABD’nin yeni başkanı kim olacak? ABD seçimlerini canlı izle, Donald Trump-Kamala Harris için düdük çaldı!
ABD ve tüm dünyanın gözü aylardır Amerika Birleşik Devletleri seçiminde. Biden’ın başkanlıktan çekilmesi büyük yankı uyandırırken, hemen akabinde yerine Kamala Harris aday gösterildi. Bugün ise ABD için tarihi bir gün. Çünkü uzun süredir beklenen seçimler için oy kullannma işlemleri başladı. Peki ABD seçimleri canlı nasıl izlenir? İşte Harris ve Trump’ın kritik seçimini canlı izlemenin yolları.
Harris oldukça iddialı bir aday olarak bilinirken, karşısında ise Donald Trump var. Seçim hazırlıkları sırasında uğradığı suikasttan kıl payı kurtulan Trump, asla vazgeçmeyeceğini ve mücadelesini sürdüreceğini duyurarak bir kez daha ön plana çıktı. Hem Harris hem Trump’ın oldukça fazla destekçisi var. Açıkçası taraflardan hangisinin daha favori gösterildiği sorulsa kesin bir cevap çıkmayabilir. Peki ABD seçimi kaçta, başladı mı? ABD seçimi canlı nasıl izlenir? İşte canlı olarak ABD seçimlerini izlemenin en kısa yolları!
ABD SEÇİMLERİ CANLI İZLEME
ABD için kritik gün başladı. Bir tarafta 16 haftadır aday olan Kamala Harris, diğer taraftan ise 9 yıldır mücadelesini sürdüren Trump bulunuyor. Biden’ın yardımcısı Harris için bu beklenmedik bir karar olsa da, Trump’a karşı gösterdiği duruş oldukça beğenildi.
ABD seçimlerini canlı izlemek için buraya tıklayabilir, seçimi YouTube’dan canlı olarak takip edebilirsiniz.
OYLAMANIN SON GÜNÜ
Halihazırda 78 milyondan ABD vatandaşı zaten oy kullanma işlemini dijital ortamdan yaptı. Bugün ise oy kullanmanın son günü. Aylardır beklenen seçim için başkan bugün belli olurken, anketler, ekonomi, kadın hakları ve hükümetin amacı gibi önemli konularda temelde aynı fikirde olmayan, bundan daha farklı olamayacak iki adayın, dayanılmaz derecede sıkı bir rekabetin içinde olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki taraflar arasında kıyasıya bir yarış olduğunu söylemek mümkün.