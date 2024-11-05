ABD seçimleri canlı izle: Donald Trump ve Kamala Harris için tarihi gün!

Harris oldukça iddialı bir aday olarak bilinirken, karşısında ise Donald Trump var. Seçim hazırlıkları sırasında uğradığı suikasttan kıl payı kurtulan Trump, asla vazgeçmeyeceğini ve mücadelesini sürdüreceğini duyurarak bir kez daha ön plana çıktı. Hem Harris hem Trump’ın oldukça fazla destekçisi var. Açıkçası taraflardan hangisinin daha favori gösterildiği sorulsa kesin bir cevap çıkmayabilir. Peki ABD seçimi kaçta, başladı mı? ABD seçimi canlı nasıl izlenir? İşte canlı olarak ABD seçimlerini izlemenin en kısa yolları!