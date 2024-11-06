ABD tarihinde bir ilke imza attı! 2 şeyi asla kullanmıyor! Trump'la ilgili bilmediğiniz 26 bilgi...

Sıra dışı tarzı ve iddialı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Trump, sadece politikada değil, medya dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Emlak dünyasından televizyon ekranlarına uzanan cesur kariyer yolculuğu, şimdi başkanlık koltuğunda yeni bir sayfa açıyor.

İşte Donald Trump hakkında bilmediğiniz gerçekler…