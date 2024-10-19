ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Donald Trump bu kez 1 günlüğüne McDonald's'a çalışacak

Kampanyaya göre Trump, Pazar günü Philadelphia'da planlanan bir kampanya durağında kızartma makinesinin başında duracak. Eski başkan, haftalardır bunun ipuçlarını veriyor ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üniversite yıllarında bir McDonalds çalışanı olarak geçirdiği zamanla alay etmeye devam ediyor. Trump, 10 Ekim’de Nevada’daki destekçilerine 'Gelecek hafta ne yapacağımı biliyor musunuz? Çalışmak için bir McDonald's'a gidiyorum!' demişti.