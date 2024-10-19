ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Donald Trump bu kez 1 günlüğüne McDonald's'a çalışacak
ABD’de başkanlık yarışı giderek kızışıyor. Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in reklam filminde ABD’liler arasındaki ortak yönünü vurgulamak için üniversite yıllarında McDonalds çalışanı olduğunu söylemesi Donald Trump tarafından alay konusu olmuştu. Trump, bu kez kampanya kapsamında 1 günlüğüne McDonald's'ta çalışacak.
Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçecek yarış giderek kızışıyor. Trump bu kez ilginç bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Donald Trump McDonald's'a çalışacak
Kamala Harris’in ABD’liler arasındaki ortak yönünü vurgulamak için üniversite yıllarında McDonalds çalışanı olduğunu söylemesi Donald Trump tarafından alay konusu olmuştu. Trump, bu kez kampanya kapsamında 1 günlüğüne McDonald's'ta çalışacak.
Eski Başkan Trump'ın kampanya ekibi, Cumhuriyetçi adayın fast food sektöründe şansını deneyeceğini, McDonalds'ta kızartma makinesi vardiyasında tezgahın arkasına geçerek çalışacağını söylüyor.
Kampanyaya göre Trump, Pazar günü Philadelphia'da planlanan bir kampanya durağında kızartma makinesinin başında duracak. Eski başkan, haftalardır bunun ipuçlarını veriyor ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üniversite yıllarında bir McDonalds çalışanı olarak geçirdiği zamanla alay etmeye devam ediyor. Trump, 10 Ekim’de Nevada’daki destekçilerine 'Gelecek hafta ne yapacağımı biliyor musunuz? Çalışmak için bir McDonald's'a gidiyorum!' demişti.