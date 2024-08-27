ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor
ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşabilen doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı önlem almak amacıyla çeşitli adımlar atılmaya başlandı.
Dünya genelinde sivrisinek ısırıklarıyla yayılan Batı Nil Virüsü alarmı sürerken, ABD'den gelen yeni bir virüs haberi endişeye yol açtı. Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli tedbirler alınmaya başlandığı bildirildi.
80'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.
Bunun bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu söyleyen Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.
SİVRİSİNEK İLAÇLAMASI YAPILACAK
Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle ise hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.