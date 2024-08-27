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  4. ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor

ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşabilen doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı önlem almak amacıyla çeşitli adımlar atılmaya başlandı.

ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor - Sayfa 1

Dünya genelinde sivrisinek ısırıklarıyla yayılan Batı Nil Virüsü alarmı sürerken, ABD'den gelen yeni bir virüs haberi endişeye yol açtı. Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli tedbirler alınmaya başlandığı bildirildi.

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ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor - Sayfa 2

80'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

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ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor - Sayfa 3

Bunun bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu söyleyen Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

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ABD'de "Ölümcül Virüs" alarmı! Yakalananların yüzde 30'u ölüyor - Sayfa 4

SİVRİSİNEK İLAÇLAMASI YAPILACAK

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle ise hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

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