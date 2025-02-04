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ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde göstericiler, Başkan Donald Trump'ın "yasa dışı göçmenlerle mücadele" politikalarını protesto etti. Meksika ve El Salvador bayrakları dalgalandıran çok sayıda gösterici, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenleyerek, "Göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" yazılı afişlerle Trump'ın "göçmen karşıtı tutumuna" tepki gösterdi.

ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi - Sayfa 1

Los Angeles, iki gündür, Trump'ın "düzensiz göçmenlerle" mücadele edilmesi yönündeki politikaları nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor. Meksika ve El Salvador bayrakları dalgalandıran çok sayıda gösterici, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenledi.

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ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi - Sayfa 2

Göstericiler, üzerlerinde "göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" yazılı afişlerle Trump'ın "göçmen karşıtı tutumuna" tepki gösterdi.

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ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi - Sayfa 3

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veriyor

Düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

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ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi - Sayfa 4

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

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