ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
ABD'nin Los Angeles kentinde göstericiler, Başkan Donald Trump'ın "yasa dışı göçmenlerle mücadele" politikalarını protesto etti. Meksika ve El Salvador bayrakları dalgalandıran çok sayıda gösterici, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenleyerek, "Göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" yazılı afişlerle Trump'ın "göçmen karşıtı tutumuna" tepki gösterdi.
Los Angeles, iki gündür, Trump'ın "düzensiz göçmenlerle" mücadele edilmesi yönündeki politikaları nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor. Meksika ve El Salvador bayrakları dalgalandıran çok sayıda gösterici, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenledi.
Göstericiler, üzerlerinde "göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" yazılı afişlerle Trump'ın "göçmen karşıtı tutumuna" tepki gösterdi.
Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veriyor
Düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.