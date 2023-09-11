ABD'li dağcıyı tahliye çalışmaları sürüyor
Mersin'deki mağarada mide kanaması geçiren ABD'li dağcının tahliye çalışmaları sürüyor. Tahliye çalışmalarına Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.
Mersin’in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik AFAD tarafından koordine edilen çalışmalara Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.
Doktorların tahliye kararı vermesi üzerine 9 Eylül'de başlanan çalışmalar kapsamında Dickey, mağaranın 400 metre derinliğinde kurulan kamp alanına getirildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dickey'in, doktor gözetiminde dinlendiği ve koşullar dahilinde tahliyeye devam edileceği bildirildi.