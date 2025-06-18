ABD’nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bombaladığı tüm ülkeler: İran’ın peşini bırakmadı...
Orta Doğu’daki savaşlarda adından sık sık söz ettiren ABD, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana her savaşta ön plana çıktı. İsrail ile İran arasında bombardımanlara devam ederken, İsrail’in ABD’den yardım istediği öne sürüldü. Peki ABD, 1939’dan bu yana kaç ülkeyi bombaladı. İşte merak edilen o liste…
Dünya, her yıl yeni bir savaşa ev sahipliği yapıyor. Orta Doğu’daki savaşlarda akan sular durmazken, öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim de son bulmuş değil.
Suriye savaşının ardından en yıkıcı saldırılardan biri de şüphesiz Gazze idi. Binlerce Filistinli masum siyonist İsral’in saldırıları sonucu hayatını kaybederken, bu kez de hedef İran oldu.
Netanyahu yönetimindeki İsrail, geçtiğimiz hafta İran’a bombardıman başlattı. Ancak İran bu saldırılara göz yummadı ve fazlasıyla misilleme yaptı. İki ülke arasında savaş devam ederken bazı kaynaklar, İsrail’in ABD’den askeri yardım istediğini öne sürdü. Savaşta ABD’nin ne yapacağı merak konusu. Ancak 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana tarih, ABD’nin mutlaka Orta Doğu ülkelerine zarar verdiğini gösteriyor. İşte ABD’nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bombaladığı tüm ülkeler: