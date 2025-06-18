ABD’nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bombaladığı tüm ülkeler: İran’ın peşini bırakmadı...

Netanyahu yönetimindeki İsrail, geçtiğimiz hafta İran’a bombardıman başlattı. Ancak İran bu saldırılara göz yummadı ve fazlasıyla misilleme yaptı. İki ülke arasında savaş devam ederken bazı kaynaklar, İsrail’in ABD’den askeri yardım istediğini öne sürdü. Savaşta ABD’nin ne yapacağı merak konusu. Ancak 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana tarih, ABD’nin mutlaka Orta Doğu ülkelerine zarar verdiğini gösteriyor. İşte ABD’nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bombaladığı tüm ülkeler: