ABD’nin İran’a saldırısında şeytanın aklına gelmeyecek taktik! Operasyon planlarında kullanıldı
Teknolojinin gelişimi, artık eski savaşları da tozlu raflara kaldırıyor. Nitekim yapay zeka, bu kez de savaş alanında operasyonel saldırıda kullanıldı. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında herkesi şaşırtan detaylar haberimizde.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington Post gazetesinin haberine göre, İran'a yönelik saldırıları planlarken yapay zeka araçlarından yararlandı. Pentagon, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zeka modelini, Palantir'in Maven Akıllı Sistemi'ne entegre etti.
Bu sistem, gerçek zamanlı hedef belirleme, anlık gözetleme ve sıcak istihbarat analizi gibi kritik askeri görevlerde etkin olarak kullanılıyor.
Maven Akıllı Sistemi, Claude'un gelişmiş analitik yeteneklerini kullanarak İran'daki potansiyel hedefleri belirliyor. Sistem sadece hedefleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kesin koordinatlarını sağlıyor ve önem derecelerine göre öncelik sırasına koyuyor.