Acı haberler peş peşe geldi, uzmanlardan Van Gölü uyarısı: Çok çok güçlü akıntılar var
Van Gölü'nde son 15 gün içerisinde yaşanan boğulma vakaları uzmanları harekete geçirirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sisteminin olduğunu ifade ederek, “Özellikle akarsuların göle döküldüğü yerdeki sıcaklık farkı ve rüzgarlar nedeniyle gölde çok şiddetli akıntılar oluşuyor” dedi.
Van’ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına 20 Haziran 2024 günü arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü’nde yüzdüğü sırada gözden kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulundu.
14 Temmuz 2024 tarihinde ise aynı bölgede Müslüm Üçer ve Serhat Elçi’nin cansız bedenlerine ulaşılırken gözler yeniden bin 650 rakımda bulunan ve farklı ekosisteme sahip Van Gölü’ne çevrildi.
Geçen yılda aynı bölgede 3 kişi boğulurken, 28 Haziran 2020 tarihinde Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nden Van Gölü’ne açıldıktan sonra 60 göçmen ile aynı bölge yakınlarında batan tekneye, yapılan yoğun çalışmalar sonucu 11 gün sonra ulaşılmıştı.
“Yüzmesi zayıf olan, yada yüzme bilmeyen insanlar için bütün sular tehlikeli”
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şu uyarılarda bulundu: