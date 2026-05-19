Açılış tarihi belli oldu: 40 dakikalık yol 25 dakikaya düşecek
Tokat ve Niksar arasındaki 40 dakikalık yol, 25 dakikaya inecek. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı. Detaylar ve açılış tarihi belli oldu.
Ulaştırma Bakanlığı, şehirlerarası yolculukta mesafe ve süreyi kısaltmak için çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda ile seyahat etmek artık dakikalara kadar inecek.
Tokat ile Niksar arasındaki ulaşım çilesi nihayet bitiyor, iki şehir birbirine çok daha yaklaşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü hummalı çalışmalarla mevcut 40 dakikalık seyahat süresi 25 dakikaya inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı son açıklamalara göre, projenin 2027 yılının ortalarında tamamen hizmete açılması hedefleniyor. Peki, bu iddialı proje pratikte neleri değiştirecek? Her şeyden önce, 49 kilometrelik bu yeni bölünmüş yol, mevcut güzergahı yaklaşık 5 kilometre kısaltacak. Beş kilometre kulağa az gelebilir ancak virajlı ve dar yollarda bu fark seyahat konforunu ve hızını doğrudan etkiliyor.