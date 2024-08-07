Adana diken üstünde, peş peşe depremlerle güne başladı: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk yorum
Adana güne peş peşe depremlerle başladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Adana depremleri için ilk değerlendirmede bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Saat 05.33'te 4.5 ve saat 5.34'te ise 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:58'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerle ilgili değerlendirme yaptı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, X hesabından yaptığı ilk deprem değerlendirmesinde, "Deprem büyüklüğü 4,5 veya 4.6, en büyük şiddet 5,7 odak derinliği 10 km şu ana kadar hasar rapor edilmedi. Endişe edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyim" dedi.