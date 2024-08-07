Adana diken üstünde, peş peşe depremlerle güne başladı: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk yorum

Prof. Dr. Okan Tüysüz, X hesabından yaptığı ilk deprem değerlendirmesinde, "Deprem büyüklüğü 4,5 veya 4.6, en büyük şiddet 5,7 odak derinliği 10 km şu ana kadar hasar rapor edilmedi. Endişe edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyim" dedi.