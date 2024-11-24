ADANA HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, kaç derece? İşte Adana haftalık hava durumu
Kış geldi çattı ve çok sayıda şehrimizde bu hafta itibariyle soğuk yüzünü göstermeye başladı. İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Malatya, hatta Adana bile soğuk havanın esiri oldu. Kar birçok yerde yağarken, Adana fırtına ve şiddetli yağmura maruz kaldı. Peki Adana'da hava nasıl olacak, bu hafta kaç derece olması bekleniyor? İşte Adana bir haftalık hava durumu...
Doğu ve Marmara Bölgesi'ne kar yağışları görülmeye başlarken, soğuk hava dalgası Akdeniz'i de vurdu. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Adana'da hava bir anda 10 derece birden düşerken, gökgürültü ve fırtınalı yağışlar da bir anda mevsim geçişine neden oldu. Peki Adana'da bu hafta hava nasıl olacak, kaç derece olacak? 24 Kasım itibariyle Adana hava durumunu sizler için derledik.
Adana için 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Sıcaklıkların düşüş göstermesi beklenen bu hafta, rüzgar ve nem oranları da dikkat çekiyor. İşte, 24 Kasım Pazar ve sonrası için Adana’nın hava durumu tahminleri: