ADANA HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak, kaç derece? İşte Adana haftalık hava durumu

Doğu ve Marmara Bölgesi'ne kar yağışları görülmeye başlarken, soğuk hava dalgası Akdeniz'i de vurdu. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Adana'da hava bir anda 10 derece birden düşerken, gökgürültü ve fırtınalı yağışlar da bir anda mevsim geçişine neden oldu. Peki Adana'da bu hafta hava nasıl olacak, kaç derece olacak? 24 Kasım itibariyle Adana hava durumunu sizler için derledik.