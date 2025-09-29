Adana, İstanbul, İzmir, Ankara… Bakanlıktan yağmur uyarısı; sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek
Yaz mevsimine yavaş yavaş veda… İçişleri Bakanlığı ve meteoroloji, çok sayıda il için yağış uyarısı yaptı. İstanbul’da sıcak hava yerini tamamen yağışa bırakırken, bu haftadan itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
Sıcak ve bunaltan yaz mevsimi nihayet yerini yağışlı havalara bırakıyor. İçişleri Bakanlığı ve meteoroloji, milyonlarca vatandaş için yağış uyarısında bulundu. Çok sayıda ilimizde hafta, yağmurla başlıyor. İşte bu hafta beklenen hava durumu tahminleri…
İçişleri Bakanlığı, çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Akdeniz’de yaşayan vatandaşları da sevindirecek haber geldi.
Yapılan uyarıda Marmara’nın güneyi ve doğusunda sağanak yağışları beklendiği bilgisi paylaşılırken, beklenen uyarının ardından İstanbul’un dört bir yanına yağmur yağmaya başladı.