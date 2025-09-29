Adana, İstanbul, İzmir, Ankara… Bakanlıktan yağmur uyarısı; sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek

Sıcak ve bunaltan yaz mevsimi nihayet yerini yağışlı havalara bırakıyor. İçişleri Bakanlığı ve meteoroloji, milyonlarca vatandaş için yağış uyarısında bulundu. Çok sayıda ilimizde hafta, yağmurla başlıyor. İşte bu hafta beklenen hava durumu tahminleri…