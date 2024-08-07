Adana'da peş peşe depremler korkuttu: İşte Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler
Adana'da meydana gelen peş peşe depremler Adana'daki fay hatlarını yeniden gündeme getirdi. TÜBİTAK'ın Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu'nun çalışmasında Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler yer alıyor. Rapora göre Adana'da 3 riskli fay hattı bulunuyor. İşte Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.
TÜBİTAK'ın Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu'nun çalışmasında Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler yer alıyor.
Buna göre Anada'daki fay hatları ve riskli bölgeler şöyle:
Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.