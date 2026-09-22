Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek

"Burada daha önce de depremler olmuştu. Bazı kaynaklara göre 4.8, bazılarına göre ise 5 büyüklüğünde bir depremdi. Sığ depremler olduğu için çevre ilçelerden hissedildi. Orada olan deprem merkezi etkilemez. Bu büyük bir deprem değil. Orta şiddetli bir deprem. Saimbeyli gibi küçük bir ilçede oldu. O nedenle pek bir etkisi olmaz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz."