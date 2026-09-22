Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Saimbeyli'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Faylar birbirini tetiklediği için burada oluşan bir deprem, başka bir fayı tetikliyor. Bu nedenle artçı depremler devam edecektir" dedi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
"Depremden kaçış yok"
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bu depremlerin beklenen depremler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Burada daha önce de depremler olmuştu. Bazı kaynaklara göre 4.8, bazılarına göre ise 5 büyüklüğünde bir depremdi. Sığ depremler olduğu için çevre ilçelerden hissedildi. Orada olan deprem merkezi etkilemez. Bu büyük bir deprem değil. Orta şiddetli bir deprem. Saimbeyli gibi küçük bir ilçede oldu. O nedenle pek bir etkisi olmaz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz."