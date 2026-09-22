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Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Saimbeyli'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Faylar birbirini tetiklediği için burada oluşan bir deprem, başka bir fayı tetikliyor. Bu nedenle artçı depremler devam edecektir" dedi.

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Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek - Sayfa 1

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün gece saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek - Sayfa 2

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek - Sayfa 3

"Depremden kaçış yok"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bu depremlerin beklenen depremler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

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Adana’daki deprem sonrası uzman uyardı: Artçı depremler devam edecek - Sayfa 4

"Burada daha önce de depremler olmuştu. Bazı kaynaklara göre 4.8, bazılarına göre ise 5 büyüklüğünde bir depremdi. Sığ depremler olduğu için çevre ilçelerden hissedildi. Orada olan deprem merkezi etkilemez. Bu büyük bir deprem değil. Orta şiddetli bir deprem. Saimbeyli gibi küçük bir ilçede oldu. O nedenle pek bir etkisi olmaz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz."

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