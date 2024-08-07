Adana'daki peş peşe depremler büyük depremin öncüsü mü? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi
Bu sabah Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe 4 deprem meydana geldi. Peki bu depremler büyük bir depremin öncüsü mü? İşte merak edilen bu soruya Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.
Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te, 05:34'te ve 05:58'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
Adana'da peş peşe meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi.
BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kozan depremlerinin büyük depremin öncüsü olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.