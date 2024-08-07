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  4. Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var

Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var

Adana bu sabah peş peşe 4 depremle sallandı. Kozan merkezli 4,6, 4,5, 4 ve 3.7 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana'daki depremlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.

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Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var - Sayfa 2

Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te, 05:34'te ve 05:58'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

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Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var - Sayfa 3

CNN Türk canlı yayınında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana Kozan'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var - Sayfa 4

Ersoy, şunları söyledi:
“İnsanlar tarafından geniş bir alanda hissedilmiş. Kahramanmaraş, Adana ve çevresinde hissedilmiş. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu tür depremlerin normal olduğunu biliyoruz.

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