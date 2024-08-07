Adana’daki peş peşe depremler! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: 6'yı geçebilecek faylar var
Adana bu sabah peş peşe 4 depremle sallandı. Kozan merkezli 4,6, 4,5, 4 ve 3.7 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana'daki depremlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.
Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te, 05:34'te ve 05:58'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
CNN Türk canlı yayınında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana Kozan'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, şunları söyledi:
“İnsanlar tarafından geniş bir alanda hissedilmiş. Kahramanmaraş, Adana ve çevresinde hissedilmiş. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu tür depremlerin normal olduğunu biliyoruz.