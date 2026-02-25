  1. Ekonomim
  4. Adana’nın tehlikeli mahallelerinden biriydi, ABD komşu oluyor: İnşaat başladı, temel atıldı

Adana’nın en tehlikeli mahallelerinden biri olan Sinanpaşa’da çok ses getirecek bir adım atıldı. Yüreğir ilçesine yapılacak yani konsolosluk inşaatında 4 yıllık çalışma süresi başladı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde, halk arasında "Cono"ların yaşadığı bölge olarak bilinen ve Yüreğir Otogarı’nın hemen karşısında yer alan geniş arazide iş makineleri çalışmaya başladı. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni konsolosluk yerleşkesi için belirlenen alanın etrafı tel örgülerle çevrilirken, inşaatın başlaması mahalle sakinleri ve iş dünyasında büyük heyecan yarattı. 

Eski fabrika alanlarının yıkılmasıyla boş kalan bu stratejik arazinin diplomasi kampüsüne dönüştürülmesi, bölgedeki plansız yapılaşmanın yerini planlı yerleşim alanlarına bırakması için de bir katalizör görevi görecek.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projenin bölge ekonomisi için bir "can simidi" olacağını vurgulayarak, bu çapta yatırımların yapıldığı yerlerin çehresini hızla değiştirdiğini ifade etti. 

