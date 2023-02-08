Adıyaman'da 58 saat sonra 1'i bebek 2 kardeş kurtarıldı Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İl merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı kurtardı. 1 | 32

Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşı döken çocukların dedesi, kızı ve oğlunun da enkaz altında olduğunu, gelininin ise vefat ettiğini söyledi. 2 | 32

Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.



Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti. Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi. 3 | 32