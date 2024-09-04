Adıyaman'da heyecanlandıran keşif: Çobanlar buldu

Çobanlar tarafından bulunan ve giriş kısmı yaklaşık 4x4 ebadında olan ve güçlükle girilebilen mağarada sarkıt ve dikitler heyecanlandırdı.

Mağaranın tavanından damlayarak tabanda birikmesi sonucunda oluşan dikitler ile yukarıdan sarkan sarkıtlarların birleşmesiyle mağara sütunlarını meydana getiriyor.