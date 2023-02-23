Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri
Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman da yer alıyor.
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Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’daki değişim, deprem öncesinde ve deprem sonrasında aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.
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Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.
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(İHA)
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