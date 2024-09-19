Adli Tıp uzmanları yanıtladı: Ölüm sıvısı ‘katil amca’ anlamına mı geliyor?

"TAŞIRKEN DE ELİNE BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Dr. Mehmet Görgülü (Adli Bilimler Uzmanı): “Bu, amcanın kesin olarak katil olduğu anlamına gelmez. Belki cesedi arabaya taşırken bulaşmıştır. Bunu soruşturmayı yürüten birimler değerlendirecektir. Buradan anlaşılabilecek olan sadece Narin’in nasıl katledildiğidir. Ama cesedin amca ile bir illiyet bağı olduğu kesin. Çünkü o gün arabayı kullanan kişi o, kendi ifadeleriyle de sabit.”