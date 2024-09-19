Adli Tıp uzmanları yanıtladı: Ölüm sıvısı ‘katil amca’ anlamına mı geliyor?
Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti, ölüm sıvısının da amca Salim Güran’ın eline, oradan da aracının direksiyonuna ve koltuğa bulaşmış olabileceğini değerlendirdi.Peki bu bulgular failin amca olduğu anlamına mı gelir? Ya da bu bulgular katili işaret eder mi? İşte uzmanların yorumları...
Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan amca Salim Güran’ın otomobilinde yapılan aramada tespit edilen DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelenmiş ve bunun elle boğulma neticesinde ağızdan gelen sıvıdan kaynaklandığı tespit edilmişti.
Bu tespit üzerinden de Narin’in elle boğularak öldürüldüğü kanaatine varılmıştı. Bu örneklerden birinin direksiyonda bulunması da “Amcanın elinden bulaştı” kanaatine neden olmuştu. Peki amcanın eline bulaşmış olması katilin amca Salim Güran olduğuna dair kesin bir delil olarak kabul edilir mi? Adli Tıp uzmanları, Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirdi.
"TAŞIRKEN DE ELİNE BULAŞMIŞ OLABİLİR"
Dr. Mehmet Görgülü (Adli Bilimler Uzmanı): “Bu, amcanın kesin olarak katil olduğu anlamına gelmez. Belki cesedi arabaya taşırken bulaşmıştır. Bunu soruşturmayı yürüten birimler değerlendirecektir. Buradan anlaşılabilecek olan sadece Narin’in nasıl katledildiğidir. Ama cesedin amca ile bir illiyet bağı olduğu kesin. Çünkü o gün arabayı kullanan kişi o, kendi ifadeleriyle de sabit.”
"KATİLİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ BİR BULGU"
Prof. Dr. Nevzat Alkan (Adli Tıp Uzmanı): “Amcanın böyle vahşi bir eylemi gerçekleştirmiş olabileceği yönünde önemli bir bulgu. Ama amca o cesedi öldürüldüğü yerden veya öldüren kişiden alması esnasında da böyle bir bulaşma söz konusu olabilir. Raporun nihai halini ve bu durumun raporda nasıl detaylandırıldığını görmek lazım. Adli Tıp katilin kim olduğunu tespit etmez, bulguları tespit eder ve raporlar. Geri kalanı soruşturmayı yürüten birimler yapar.”