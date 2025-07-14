AFAD deprem haritası güncellendi: Türkiye’nin deprem riski en yüksek ve en düşük illeri açıklandı
Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha gündemde olduğu bu dönemde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından güncellenen deprem tehlike haritası büyük önem taşıyor. Yeni harita, ülkemizdeki sismik riskleri bölge bölge ortaya koyarken, vatandaşlar ve yerel yönetimler için hayati öneme sahip veriler sunuyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve az riskli bölgelerin netleştiği harita, deprem tehlikesine karşı atılması gereken adımlar konusunda da yol gösterici niteliği taşıyor. Peki, AFAD'ın güncel deprem haritasına göre hangi iller hangi risk grubunda yer alıyor?
AFAD’ın güncellediği yeni deprem haritası, Türkiye’nin deprem riskini daha ayrıntılı ve güncel verilerle ortaya koyuyor. İnteraktif olarak erişime açılan bu harita, fay hatlarının yoğunlaştığı alanları, olası deprem büyüklüklerini ve risk seviyelerini göstererek, herkesin yaşadığı bölgenin deprem potansiyelini daha iyi anlamasını sağlıyor.
AFAD TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI YENİLENDİ!
AFAD, 2025 yılına ait deprem risk haritasını yayımladı. Ege, Akdeniz ile son dönemde Van ve Amasya’da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, deprem riski taşıyan bölgeleri merak etmeye başladı. AFAD, Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük olan 23 şehri açıkladı.
DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 4. ve 5. derece deprem bölgesi olan iller belli oldu.
-Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.
-Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.
-Karaman: En düşük risk grubunda.
-Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.
-Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı.
-Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.
-Ankara: Başkent olmasına rağmen Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.