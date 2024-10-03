AFAD Müdürü Orhan Tatar "250 yıldır enerji topluyor, 7.8’lik deprem üretebilir" diyerek uyardı
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, katıldığı bir etkinlikte deprem konusunda en çok kaygılandığı şehri açıkladı. 250 yıllık bir enerjinin biriktiğine dikkat çeken Tatar "7.8’e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir" dedi.
Bursa’da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, yakın bir zamanda kırılması beklenen fay riskleri görüşüldü.
"Ciddi riskler beraberinde geliyor"
Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Acısı halen daha taze olan Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri nedeniyle sıklıkla karşı karşıya kaldığımız doğal afetler derin izler bırakmaktadır. Aktif fay hatları üzerinde yer almamız da ciddi riskleri beraberinde getirmektedir." dedi.
"Afet yönetimi, kapsamlı bir stratejik konu olarak ele alınmalı"
"Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev kentlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve stratejik planları daha iyi hale getirmektir" diyen Bozbey "Bizler kentlerimizi sadece bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda değil yarına da hazırlıklı şekilde planlamak zorundayız. Afet yönetimi, kapsamlı bir stratejik konu olarak ele alınmalıdır. Yaşadığımız büyük kayıplar nedeniyle afet dediğimizde aklımıza ilk gelenin deprem olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Jeoteknik çalışmaları kararlılıkla yürütmek zorundayız"
Afetlere ilişkin Bozbey "İklim değişikliği, hava kirliliği, yangın, sel, heyelan ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj da dikkate alınması gereken afetlerdir. Doğal afetlerin felakete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Afet anında en fazla zarar görecek yapılar depreme dayanıksız yapılar olduğu gibi, temel altyapı hizmetlerin adet anında işlevini yitirdiğinde karşılaşabileceğimiz zorlukları 6 Şubat’ta deneyimlemiş olduk. Deprem riskine karşı yapı denetimlerinin sıklaştırılması, firmaların yasasının değiştirilmesi, kaçak ve ruhsata aykırı yapıların denetlenmesi, jeoteknik çalışmaları kararlılıkla yürütmek zorundayız” diye konuştu.