AFAD Müdürü Orhan Tatar "250 yıldır enerji topluyor, 7.8’lik deprem üretebilir" diyerek uyardı

"Afet yönetimi, kapsamlı bir stratejik konu olarak ele alınmalı"

"Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev kentlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve stratejik planları daha iyi hale getirmektir" diyen Bozbey "Bizler kentlerimizi sadece bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda değil yarına da hazırlıklı şekilde planlamak zorundayız. Afet yönetimi, kapsamlı bir stratejik konu olarak ele alınmalıdır. Yaşadığımız büyük kayıplar nedeniyle afet dediğimizde aklımıza ilk gelenin deprem olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.