AFAD ve MTA'dan Ege'de deprem raporu: Tsunami, Türkiye kıyılarına kadar ulaşabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Santorini Adası'ndaki devam eden depremlerle ilgili ortak bir rapor yayımlayarak, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana artan sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti. Raporda, deprem fırtınalarının volkanik aktiviteye yol açabileceği ve olası bir tsunami riskinin Türkiye kıyılarına kadar etkileyebileceği ifade edildi.