AFAD ve MTA'dan Ege'de deprem raporu: Tsunami, Türkiye kıyılarına kadar ulaşabilir
AFAD ve MTA, Yunanistan’ın Santorini Adası'nda gerçekleşen depremlerle ilgili ortak bir rapor yayımlayarak, sismik hareketlerin adada olası bir volkanik patlamayı tetikleyebileceğine dair uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Santorini Adası'ndaki devam eden depremlerle ilgili ortak bir rapor yayımlayarak, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana artan sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti. Raporda, deprem fırtınalarının volkanik aktiviteye yol açabileceği ve olası bir tsunami riskinin Türkiye kıyılarına kadar etkileyebileceği ifade edildi.
SANTORİNİ’DE 900’ÜN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD ve MTA tarafından hazırlanan raporda, Santorini Adası ve çevresinde 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 900’ü geçtiği ifade edildi.
-En büyük depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü.
- Depremler Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yoğunlaştı.
- Deprem derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişiyor.
Raporda ayrıca, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
KOLUMBO VOLKANI VE TSUNAMİ RİSKİ
Raporda, depremlerin Santorini Adası'nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kolumbo Volkanı’nın bulunduğu bölgede yoğunlaştığı belirtildi:
- "Kolumbo Volkanı, Santorini volkanik kompleksinin bir parçasıdır ve en son 1650 yılında aktif hale geçmiştir.
- Santorini’deki bilinen en son volkanik patlama ise 1950 yılında yaşanmıştır."