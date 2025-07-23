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  4. Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri...

Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 23 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Afrika sıcakları Türkiye'de! Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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